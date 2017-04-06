Facebook буде боротись із "порно-помстою" у соцмережі

Facebook запустить низку інструментів для боротьби «порно-помстою» (revenge porn), коли у соцмережу викладають інтимні фотографії або відео із метою помсти. Найчастіше до таких методів вдаються люди після розриву стосунків, повідомляє The Guardian.

Зокрема, юзери зможуть поскаржитися на контент інтимного характеру та запобігти його розповсюдженню в майбутньому.

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Facebook блокуватиме пости, які отримають скаргу із позначкою «порно-помста», а також акаунти, які неодноразово розповсюджували інтимні фото та відео без згоди усіх учасників, зображених на них.

Видання повідомляє, із посиланням на дані дослідницького інституту Data & Society, у 2016 році 4% американців зазнавали «порно-помсти» в інтернеті.