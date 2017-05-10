SpaceX провела вогневі випробування центрального блоку ракети для польотів на Марс та Місяць (відео)

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG — SpaceX (@SpaceX) May 9, 2017

Американська космічна компанія SpaceX провела перше вогневе випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Перше статистичне вогневе випробування центрального блоку Falcon Heavy минулого тижня пройшло на ракетному полігоні в Макгрегорі, штат Техас", - йдеться в повідомленні, до якого прикріплений відеозапис тесту.

Читайте такожSpaceX відклала запуск ракети Falcon 9 із військовим супутником

Випробування завершилися успішно. Після введення в експлуатацію Falcon Heavy має стати найпотужнішою ракетою у світі. Перші польоти в SpaceX запланували на 2017 рік, передає Sky News.

Falcon Heavy перебуває в розробці з 2011 року. Ракета зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту 54 тонни вантажу і 13,6 тонни – на Марс. SpaceX планує використовувати її у тому числі для відправлення в космос туристів.