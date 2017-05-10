SpaceX провела вогневі випробування центрального блоку ракети для польотів на Марс та Місяць (відео)

13:43, 10 травня 2017
Наука та IT
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Випробування завершилися успішно.

Американська космічна компанія SpaceX провела перше вогневе випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Перше статистичне вогневе випробування центрального блоку Falcon Heavy минулого тижня пройшло на ракетному полігоні в Макгрегорі, штат Техас", - йдеться в повідомленні, до якого прикріплений відеозапис тесту.

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Випробування завершилися успішно. Після введення в експлуатацію Falcon Heavy має стати найпотужнішою ракетою у світі. Перші польоти в SpaceX запланували на 2017 рік, передає Sky News.

Falcon Heavy перебуває в розробці з 2011 року. Ракета зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту 54 тонни вантажу і 13,6 тонни – на Марс. SpaceX планує використовувати її у тому числі для відправлення в космос туристів.

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Теги: #SpaceX#ракета#випробування#місяць#польоти на Марс