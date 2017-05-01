Ракета Falcon 9 з військовим супутником стартувала з мису Канаверал (відео)
Перша ступінь ракети успішно відокремилася і повернулася на землю.
Ракета-носій Falcon 9 із супутником NROL-76 Національного управління військово-космічної розвідки США стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).
Про це повідомляється в Twitter компанії SpaceX у понеділок, 1 травня. Пряма трансляція запуску велася на YouTube.
Перша ступінь ракети успішно відокремилася і повернулася на землю, приземлившись в посадковій зоні 1 (LZ-1).
Читайте такожSpaceX відклала запуск ракети Falcon 9 із військовим супутником
Falcon 9 стартувала з комплексу LC-39 на території космічного центру Кеннеді. Саме з нього запускалися найпотужніші у світі ракети Saturn V в рамках програми Apollo.
30 квітня пуск скасували менш ніж за 60 секунд до старту через проблеми з датчиком.
SpaceX планує у 2017 році провести 27 комерційних і цивільних пусків, а також тестові старти надважкої ракети Falcon Heavy і корабля Dragon V2.
Split screen shot of Falcon 9 first stage as it returns to Earth and lands at Landing Zone 1. pic.twitter.com/5hlwTOTGKa— SpaceX (@SpaceX) May 1, 2017