Ракета Falcon 9 з військовим супутником стартувала з мису Канаверал (відео)

Ракета-носій Falcon 9 із супутником NROL-76 Національного управління військово-космічної розвідки США стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Про це повідомляється в Twitter компанії SpaceX у понеділок, 1 травня. Пряма трансляція запуску велася на YouTube.

Перша ступінь ракети успішно відокремилася і повернулася на землю, приземлившись в посадковій зоні 1 (LZ-1).

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Falcon 9 стартувала з комплексу LC-39 на території космічного центру Кеннеді. Саме з нього запускалися найпотужніші у світі ракети Saturn V в рамках програми Apollo.

30 квітня пуск скасували менш ніж за 60 секунд до старту через проблеми з датчиком.

SpaceX планує у 2017 році провести 27 комерційних і цивільних пусків, а також тестові старти надважкої ракети Falcon Heavy і корабля Dragon V2.