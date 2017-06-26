SpaceX запустила Falcon 9 із десятьма супутниками зв'язку (відео)

02:27, 26 червня 2017
Наука та IT
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Перша ступінь ракети успішно приземлилася на плавучу платформу в Тихому океані.

фото flickr.com/spacex

Ракета-носій Falcon 9 із десятьма супутниками зв'язку Iridium NEXT стартувала з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія) у неділю, 25 червня, о 13:25 за місцевим часом.

Про це повідомляється в Twitter американської компанії SpaceX.

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Перша ступінь ракети успішно приземлилася на плавучу платформу в Тихому океані приблизно через вісім хвилин після старту. Друга ступінь вийшла на проміжну орбіту.

Iridium NEXT - друге покоління комунікаційних супутників американської компанії Iridium Communications Inc., яке було розроблено, щоб замінити нині діючої супутникової мережі космічних апаратів Iridium. Супутники забезпечують голосовий зв'язок і передачу даних для мобільних пристроїв.

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Теги: #запуск Falcon 9