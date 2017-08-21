В США готуються зустріти повне сонячне затемнення (фоторепортаж)
14:30, 21 серпня 2017Наука та IT
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Громадяни США з'їжджаються в райони, де можна краще побачити сонячне затемнення.
В США готуються зустріти повне сонячне затемнення. Так, сотні людей з'їжджаються в райони, де можна краще його побачити.
Як відомо, у понеділок, 21 серпня, в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів чоловік. Повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.
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Жителі міста Карбондейл в штаті Іллінойс побачать найтриваліше повне затемнення - сонце буде закрито Місяцем 2 хвилини 41 секунду. Ще 200 млн осіб зможуть побачити часткове затемнення.
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