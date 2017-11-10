NASA показало анімаційне відео запуску місячного корабля
17:28, 10 листопада 2017Наука та IT
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Реальне випробування триватиме три хвилини, за цей час вчені перевірять систему порятунку капсули з астронавтами.
Даний тест покликаний перевірити систему порятунку капсули з астронавтами \ NASA
Космічний центр імені Ліндона Джонсона (NASA) показав анімаційне відео випробування пілотованого місячно-марсіанського корабля Orion під назвою Ascent Abort-2, запланованого на квітень 2019 року.
Читайте такожПомер американський астронавт Річард Гордон, який облетів навколо Місяця Даний тест дозволить перевірити систему порятунку капсули з астронавтами.
Реальне випробування триватиме три хвилини. Апарат розвине швидкість понад 1,6 тис. км\год і підніметься на висоту близько десяти кілометрів.
Перший пуск надважкої ракети SLS (Space Launch System) з Orion повинен відбутися в період з грудня 2019 року по червень 2020 року.
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