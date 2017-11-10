NASA показало анімаційне відео запуску місячного корабля

Космічний центр імені Ліндона Джонсона (NASA) показав анімаційне відео випробування пілотованого місячно-марсіанського корабля Orion під назвою Ascent Abort-2, запланованого на квітень 2019 року.

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Реальне випробування триватиме три хвилини. Апарат розвине швидкість понад 1,6 тис. км\год і підніметься на висоту близько десяти кілометрів.

Перший пуск надважкої ракети SLS (Space Launch System) з Orion повинен відбутися в період з грудня 2019 року по червень 2020 року.