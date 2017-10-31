Вчені NASA опублікували моторошні "звуки" космічних тіл (аудіо)

NASA опублікувало аудіозаписи тривожних сигналів, отриманих міжпланетними станціями космічного агентства. Леденять кров записи містять сигнали зірок, планет і супутників, зібрані апаратами під час експедицій, передає medialeaks.ru. У космосі ніхто не почує стукіт ваших зубів, а на Землі - так.

Читайте такожДесятки вчених звернулися до NASA з пропозицією відправити другу місію до Плутона Перед Хелловіном космічне агентство NASA оприлюднило аудіозаписи сигналів, зібраних літальними апаратами з різних куточків Сонячної системи, йдеться в повідомленні на сайті агентства. Лякаючі звуки були отримані NASA від апаратів, які виконували експедиції до Юпітера, Сатурна та інших космічних тіл у різні роки.

Плейлист складається з 22 треків і містить записи, зібрані станціями «Юнона», «Вояджер», «Кассіні», телескопом «Кеплер» та іншими апаратами.

Сигнали, передані апаратами «Юнона» і «Вояджер» з Юпітера, віддалено нагадують спів китів і дельфінів. Сигнали записала станція «Юнона» (також відома, як «Джуно») при вході в магнітне поле Юпітера 24 червня 2016 року.

А сигнали, зібрані станцією «Кассіні» під час місії до Сатурну, скоріше схожі на роботу електронного пристрою, як на щось, що можна зустріти в природі.

А радиоурчание упереміш з тріском видає найбільший супутник Юпітера Ганімед.

Сигнали, зібрані апаратами NASA, технічно не є звуковими хвилями. Щоб ми могли почути звучання Юпітера та інших космічних тіл, вчені перевели записані апаратами електромагнітні сигнали в звуковий формат.

Повний плейлист з 22 перетворених записів космічних сигналів агентство опублікувало в Soundcloud.