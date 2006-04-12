Bentley офіційно представила новий кабріолет (фото)

У рамках автомобільної виставки, яка проходить у Нью-Йорку, відбулася офіційна прем`єра нового кабріолета Bentley Continental GTC. Нагадаємо, що першу інформацію про свою новинку британська марка поширила ще восени минулого року, проте публічний показ цього автомобіля відбувся тільки зараз.

Як ми вже писали, кабріолет збудований на платформі купе Bentley Continental GT, але з м`яким складаним дахом, - це рішення більшою мірою відповідає іміджеві автомобілів Bentley, а також дає змогу зберегти максимально місткий багажник. Новий автомобіль одержав аналогічну повноприводну трансмісію, і матиме той же бітурбований мотор W12 потужністю 560 кінських сил. Порівняно з закритою версією Continental GTC став дещо важчим - це неминуча плата за відсутність жорсткого даху і необхідність додаткового посилення кузова.

Зовні новинка від купе відрізняється повністю новою задньою частиною кузова - починаючи від дверей. При цьому розробники обіцяють, що на задніх сидіннях у кабріолеті буде не набагато тісніше, ніж у закритій версії.

Лента.ру