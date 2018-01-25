Найменшу в світі муху назвали на честь Шварценеггера

Ентомолог Брайан Браун з Лос-Анджелеського музею природної історії виявив і описав найменшу в світі муху. Вчений назвав новий вид Megapropodiphora arnoldi, на честь Арнольда Шварценеггера.

Як передає N+1 з посиланням на Biodiversity Data Journal, вчений знайшов муху нового виду в джунглях Амазонії на півночі Бразилії. Комаха виявилася найменшої мухою на планеті. У довжину - 0,395 міліметрів - воно було трохи менше колишнього рекордсмена, мухи-горбатки Euryplatea nanaknihali, чия довжина становить 0,4 міліметра.

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У мухи виявилася досить великі голова і груди, а також збільшені передні ноги, у той час як середні і задні ноги були невеликими і скидалися на рудименти. Вчений назвав комаху Megapropodiphora arnoldi, в честь Арнольда Шварцнеггера. «Як тільки я побачив ці рельєфні ноги, я зрозумів, що повинен назвати комаху на честь Арнольда», - говорить учений.

Комаха з нового роду і виду відноситься до сімейства горбаток або форид (Phoridae), яка налічує близько трьох тисяч видів. Більшість горбаток мешкає в тропіках. Це маленькі мушки розмірами 0,4-6 міліметрів у дорослому стані, які харчуються, в основному, рослинними соками і фруктовою м'якоттю. Личинки більшості форид паразитують на інших видах комах, у тому числі на бджолах і мурахах. Час життя горбаток становить 14-37 днів.

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