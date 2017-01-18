Новий вид молі з золотистими волосками назвали в честь Трампа

Вазрик Назарі назвав моль Neopalpa donaldtrumpi, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Як пояснив учений, голову комахи покривають золотисті волоски, що дуже нагадало йому зачіску Трампа.

"Називаючи цей вид на честь 45-го президента США, я сподіваюся привернути увагу громадськості до різноманітності маловивченої мікрофауни Північної Америки", - зазначає Назарі.

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Комаха з розмахом крил близько сантиметра мешкає на півдні Каліфорнії та в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія.

Це перша комаха, названа на честь обраного президента Сполучених Штатів.

На сьогоднішній день дев'ять видів тварин і комах носять ім'я чинного президента країни Барака Обами, в тому числі риба, павук і черв'як-паразит.