Новий вид молі з золотистими волосками назвали в честь Трампа

11:45, 18 січня 2017
Наука та IT
1044 0

Канадський вчений відкрив новий вид молі, яка живе у Каліфорнії, і дав їй ім'я, що вказує на схожість комахи на обраного президента США Дональда Трампа.

Науці тепер відомий не тільки названий на честь Обами павук, а й названа на честь Трампа комаха / Фото Vazrick Nazari

Вазрик Назарі назвав моль Neopalpa donaldtrumpi, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Як пояснив учений, голову комахи покривають золотисті волоски, що дуже нагадало йому зачіску Трампа.

"Називаючи цей вид на честь 45-го президента США, я сподіваюся привернути увагу громадськості до різноманітності маловивченої мікрофауни Північної Америки", - зазначає Назарі.

Читайте такожУ Великобританії знайшли схоже на Трампа дерево (фото)

Комаха з розмахом крил близько сантиметра мешкає на півдні Каліфорнії та в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія.

Науці тепер відомий не тільки названий на честь Обами павук, але і назване в честь Трампа комаха / Фото Vazrick Nazari

Це перша комаха, названа на честь обраного президента Сполучених Штатів.

На сьогоднішній день дев'ять видів тварин і комах носять ім'я чинного президента країни Барака Обами, в тому числі риба, павук і черв'як-паразит.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter