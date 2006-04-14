Google запатентував голосовий пошук

Компанія Google запатентувала технологію голосового пошуку. Винахід Google одержав патент номер 7027987 і називається "Голосовий інтерфейс для пошукового движка", повідомляє сайт The Register.

Запатентована технологія описується як система, яка дозволяє здійснювати пошук на голосовий запит. Система отримує голосовий запит від користувача, за допомогою певних алгоритмів перетворює його на звичний текстовий запит, а потім видає результати пошуку.

На думку аналітиків, ця технологія може стати першим кроком на шляху до технології, яка дозволить користувачам подорожувати просторами інтернету за допомогою голосових команд. Утім, наразі точно невідомо, коли така можливість надасться рядовим користувачам.

Лента.ру