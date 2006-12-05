Найшвидший і компактніший модуль пам`яті для мобілок
21:17, 05 грудня 2006Наука та IT
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Про нього оголосила південнокорейська компанія
Представники південнокорейської компанії Hynix оголосили про створення найкомпактнішого і найшвидшого в світі модуля оперативної пам`яті в 512 мегабіт для мобільних телефонів, повідомляє агентство AFP.
Швидкість опрацювання даних новим модулем DRAM від Hynix перевищить аналогічний показник попередніх розробок для мобільників і становитиме 1,6 гигабіта на секунду (при частоті в 200 мегагерц). Габарити новинки - 8х10 міліметри.
Компанія Hynix Semicondustor була заснована 1983 року. Вона входить до числа 20 найбільших в світі виробників напівпровідників.
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