Найшвидший і компактніший модуль пам`яті для мобілок

Представники південнокорейської компанії Hynix оголосили про створення найкомпактнішого і найшвидшого в світі модуля оперативної пам`яті в 512 мегабіт для мобільних телефонів, повідомляє агентство AFP.

Швидкість опрацювання даних новим модулем DRAM від Hynix перевищить аналогічний показник попередніх розробок для мобільників і становитиме 1,6 гигабіта на секунду (при частоті в 200 мегагерц). Габарити новинки - 8х10 міліметри.

Компанія Hynix Semicondustor була заснована 1983 року. Вона входить до числа 20 найбільших в світі виробників напівпровідників.

Лента.ру