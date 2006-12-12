Прес-конференція щодо нової системи дистанційної освіти у сфері ІТ

14 грудня о 13-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Запровадження системи дистанційної освіти у сфері інформаційних технологій в Україні”, присвячена відкриттю інноваційної програми дистанційного навчання «Комп’ютерні науки» в НТУУ “КПІ”. Організатори - Програма Розвитку ООН (ПРООН) та Посольство Японії в Україні. Учасники: Муцуо Мабучі Посол Посольства Японії в Україні; Френсіс О’Доннелл, постійний координатор системи ООН в Україні, постійний представник Програми розвитку ООН; Михайло Згуровський, Ректор НТУУ «КПІ» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53, e-mail: info@undp.org.ua. Акредитація до 15-00 13 грудня.