Купе BMW 3-Series (фото)

Компанія BMW готується до прем`єри повністю нового покоління купе BMW 3-Series. Цей автомобіль має бути офіційно представлений восени цього року в рамках міжнародної автомобільної виставки в Парижі. Проте вже тепер з`явилися шпигунські фотографії новинки, зроблені при перевезенні передсерійного автомобіля для рекламних цілей.

Судячи з цих знімків, дизайн нового купе поєднуватиме як риси BMW 3-Series останнього покоління, так і деякі стильові елементи, запозичені у BMW 5- і 6-Series. При розробці купе дизайнери BMW зберегли ще і фірмову форму задніх ліхтарів, таку улюблену серед ентузіастів німецької марки. У цілому ж новинка буде помітно більшою за попередника і одержить стрімкіший силует кузова.

Не можна не відзначити і той факт, що нове купе стане першою моделлю марки, яка матиме новітній турбірований трилітровий мотор потужністю 302 к.с. Нагадаємо, що на даному агрегаті використовуються спеціальні турбіни з низькою інерцією, завдяки чому фахівцям BMW вдалося подолати властиву багатьом затримку перед включенням турбін. У результаті двигун відрізняється унікальною "полицею" обертового моменту: максимальні 400Нм досягаються вже на 1500 оборотах за хвилину, і потім цей показник зберігається аж до 5800 оборотів за хвилину. Робочий діапазон роботи мотора обмежений 7000 оборотами в хвилину.

Ніякої іншої інформації про технічне начиння нового купе BMW 3-Series поки немає.

URL: http://auto.lenta.ru/news/2006/04/18/bmwcoupe/