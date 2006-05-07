АвтоВАЗ створить військовий позашляховик

10:53, 07 травня 2006
Наука та IT
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Раніше на ВАЗ військову продукцію не випускали

АвтоВАЗ і "Рособоронекспорт" розроблять для потреб Міністерства оборони новий військовий позашляховик. Про це, виступаючи на церемонії до 61-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні в центральному офісі "Рособоронекспорту", заявив його генеральний директор Сергій Чемізов.

Новий армійський всюдихід планується назвати "Калашников" на честь конструктора-зброї. За словами Чемізова, військовий автомобіль надалі можна буде постачати за кордон.

Наразі АвтоВАЗ і "Рособоронекспорт" співробітничають у галузі експорту продукції автозаводу. Така співпраця почалася незабаром після того, як на ВАЗ прийшли нові менеджери з "Рособоронекспорту".

Військові легкові позашляховики в Росії традиційно виготовляє УАЗ, який цього року вперше поставив армії свою останню розробку - UAZ Patriot. Крім того, для потреб командування на ГАЗі був розроблений великий позшляховик "Тигр", який поки що має обмежений попит. На ВАЗі військову продукцію ніколи раніше не випускали.

Лента.ру

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