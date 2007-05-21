Презентація нових локалізованих продуктів Microsoft

22 травня о 12-30 у конференц-залі бізнес-центру «Леонардо» (вул. Богдана Хмельницького, 17/52) у рамках презентації нових продуктів Microsoft Windows Vista™ та 2007 Microsoft Office System українською мовою відбудеться прес-брифінг компанії "Майкрософт Україна" . Реєстрація з 12-00. Презентація нових локалізованих продуктів Microsoft о 13-30. Телефон: 495-29-60; agavrylenko@prp.com.ua

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