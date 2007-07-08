У Києві зникнуть телефонні номери 01, 02, 03
18:40, 08 липня 2007Наука та IT
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Укртелеком попереджає
Скорочені номери екстрених і аварійних служб міста Києва будуть змінені. Про це повідомляє Газета по-киевски, посилаючись на прес-службу Укртелекому.
У зв`язку зі зміною аналогового вузла зв`язку спецслужб на цифровий і переходом на нову систему нумерації згідно з Національним планом нумерації України, в телефонних мережах з 5 вересня 2007 року діятимуть наступні номери скорочених телефонів:
Пожежна охорона - 101
Міліція - 102
Швидка допомога - 103
Аварійна служба "Київгаз" - 104
Довідкова служба телефонних номерів - 109
Довідкова послуг місцевої телефонної мережі - 176
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