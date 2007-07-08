У Києві зникнуть телефонні номери 01, 02, 03

Скорочені номери екстрених і аварійних служб міста Києва будуть змінені. Про це повідомляє Газета по-киевски, посилаючись на прес-службу Укртелекому.

У зв`язку зі зміною аналогового вузла зв`язку спецслужб на цифровий і переходом на нову систему нумерації згідно з Національним планом нумерації України, в телефонних мережах з 5 вересня 2007 року діятимуть наступні номери скорочених телефонів:

Пожежна охорона - 101

Міліція - 102

Швидка допомога - 103

Аварійна служба "Київгаз" - 104

Довідкова служба телефонних номерів - 109

Довідкова послуг місцевої телефонної мережі - 176