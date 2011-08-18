СБУ схопила хакера під час продажу шпигунської програми

У Чернігівській області співробітники СБУ викрили протиправну діяльність 34-річного місцевого мешканця, який збував шкідливі програмні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисника було затримано «на гарячому» після того, як в обмін на гроші він передав іншій особі диски з хакерськими програмами, а також інструкцію про порядок їх встановлення та використання.

Згідно з висновком спеціалістів, використання цих програмних засобів дозволяє здійснювати перехоплення логінів та паролів чужих комп’ютерів, робити знімки з екрану монітора через певний проміжок часу та фіксувати назви програм, які запускаються на інших комп’ютерах. Вказані дані в архівному вигляді передаються на визначену електронну адресу або на комп’ютер, який підключений до локальної мережі.

Стосовно зловмисника слідчими УСБУ в Чернігівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361-1 (розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.