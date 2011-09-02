Dior представив дизайнерський смартфон із діамантами (фото)

Модний будинок Christian Dior анонсував компактний сенсорний мобільний телефон класу люкс - Dior phone Touch.

Його відмінні риси - проста й зручна навігація, а також компактні розміри, які дозволяють зберігати його навіть у найменшій сумочці.

Розміри новинки - 103,1x50, 3x12,8 мм, а вага - 137 г. Пристрій має сенсорний дисплей 3,2 дюйми, камеру 5 Мп, а також слот для карт пам'яті формату microSD.

99 деталей Dior phone були вручну зібрані у французькій майстерні. Для його створення були використані дорогоцінні матеріали - сапфірове скло, сталь, золото, діаманти і перламутр.

Культовий візерунок Cannage вигравіруваний на сапфіровому склі, що дозволило посилити його блиск у відбитому світлі. Цей візерунок - один із знаменитих символів Будинку Dior.

Новий телефон обрамлений сапфіровим склом знаменитих кольорів великого кутюр'є: чорного, червоного, білого і блакитного. А чохол для нового Dior phone виконаний з м'якої шкіри, обробленої фірмовим візерунком Cannage.

Іконки, звукові ефекти, оформлення вікон додатків виконані у стилістиці паризького бутику, а іконки Twitter, Facebook, Google, YouTube, Blogger виконані в стилі табличок з назвами вулиць Парижа. Кожен звуковий ефект ексклюзивно розроблений для новинки аудіодізайнером.

Dior phone з'явиться у продажу цієї осені. Версія з діамантами, білим золотом і перлами обійдеться у 122 тис. доларів. Більш скромна версія - у 4700 доларів у паризькому Colette.

Нагадаємо, що це вже не перший дизайнерський телефон від Dior. Три роки тому Модний будинок випустив Black Diamond Phone Dior.

ТСН