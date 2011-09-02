Dior представив дизайнерський смартфон із діамантами (фото)

08:15, 02 вересня 2011
Наука та IT
3345 0

Обійдеться у 122 тис. доларів

Модний будинок Christian Dior анонсував компактний сенсорний мобільний телефон класу люкс - Dior phone Touch.

Його відмінні риси - проста й зручна навігація, а також компактні розміри, які дозволяють зберігати його навіть у найменшій сумочці.

Розміри новинки - 103,1x50, 3x12,8 мм, а вага - 137 г. Пристрій має сенсорний дисплей 3,2 дюйми, камеру 5 Мп, а також слот для карт пам'яті формату microSD.

99 деталей Dior phone були вручну зібрані у французькій майстерні. Для його створення були використані дорогоцінні матеріали - сапфірове скло, сталь, золото, діаманти і перламутр.

Культовий візерунок Cannage вигравіруваний на сапфіровому склі, що дозволило посилити його блиск у відбитому світлі. Цей візерунок - один із знаменитих символів Будинку Dior.

Новий телефон обрамлений сапфіровим склом знаменитих кольорів великого кутюр'є: чорного, червоного, білого і блакитного. А чохол для нового Dior phone виконаний з м'якої шкіри, обробленої фірмовим візерунком Cannage.

Іконки, звукові ефекти, оформлення вікон додатків виконані у стилістиці паризького бутику, а іконки Twitter, Facebook, Google, YouTube, Blogger виконані в стилі табличок з назвами вулиць Парижа. Кожен звуковий ефект ексклюзивно розроблений для новинки аудіодізайнером.

Dior phone з'явиться у продажу цієї осені. Версія з діамантами, білим золотом і перлами обійдеться у 122 тис. доларів. Більш скромна версія - у 4700 доларів у паризькому Colette.

Нагадаємо, що це вже не перший дизайнерський телефон від Dior. Три роки тому Модний будинок випустив Black Diamond Phone Dior.

ТСН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter