Opel готує чотири нові моделі (фото)

Керівництво Opel заявляє, що протягом найближчих декількох років на ринок планується вивести відразу чотири нові моделі цієї марки. Причому перша новинка з`явиться у продажу вже на початку майбутнього року - це позашляховик Opel Antara, який побудований на тій же платформі, що і Chevrolet Captiva. Автомобілю доведеться конкурувати з Hyundai Tucson і Kia Sportage. Спочатку Opel комплектуватиметься 224-сильним мотором V6 об`ємом 3,2-літра і п`ятиступінчастою автоматичною КПП. Другою новинкою стане кроссовер, який поки носить кодову назву Multi Activity Vehicle (MAV). Очікується, що дана модель буде чимось середнім між невеликим позашляховиком і мінівеном, а за своїми розмірами вона потрапить в проміжок між універсалом Opel Astra і Opel Zafira.

Третя новинка - майбутня флагманська модель, яка повинна стати ідеологічним наступником сімейства Opel Omega. Про даний проект поки відомо тільки те, що випускати ще один "великий седан" в Opel явно не хочуть. Натомість в Руссельхаймі подумують про розробку розкішного кроссовера, побудованого на базі подовженої платформи Opel Vectra. Проте точні терміни появи даної новинки поки не повідомляються.

Нарешті, четвертою новою моделлю повинен стати субкомпактний автомобіль, який за своїми розмірами потрапляє в модельний ряд на сходинку нижче Opel Corsa. Спочатку розробку "малюка" планувалося вести спільно з Fiat, проте через "розлучення" італійського концерну General Motors роботи за даним проектом були припинені. Не зважаючи на це, від ідеї споруди компактного міського автомобіля в GM і Opel поки не відмовляються.