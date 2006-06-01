Нова парашутна система дасть змогу пролітати до 200 км після стрибка

Нова парашутна система дозволить десантникам пролітати до двохсот кілометрів після стрибка, повідомляє Spacewar.com з посиланням на Jane`s Defence Weekly.

Система з модульними крилами із вуглецевого волокна, розрахована на здійснення стрибків з висоти 30 тисяч футів (9150 метрів) на значній відстані від цілі, щоб літак не входив до зони протиповітряної оборони.

Розробка і випробування крила здійснює німецька фірма Elektroniksystem und Logistik und Draeger. Випробування мають бути завершені в 2006 році, і протягом 2007 року парашутна система буде доведена до готовності.

Схожа парашутна система вже є на озброєнні повітряно-десантних частин бундесверу з 2003 року, але вона дозволяє долати не більше 48 кілометрів. Парашутист з такою системою рухається абсолютно безшумно і вкрай скалдно фіксується радарами.

На наступному етапі в систему передбачається інтегрувати маленький турбореактивний двигун, який дасть змогу долати великі відстані не піддаючи парашутиста ризикам стрибків з висоти понад 9000 метрів.

Лента.ру