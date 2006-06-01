Нова парашутна система дасть змогу пролітати до 200 км після стрибка
Поки що німецькі десантники стрибають на 48.
Нова парашутна система дозволить десантникам пролітати до двохсот кілометрів після стрибка, повідомляє Spacewar.com з посиланням на Jane`s Defence Weekly.
Система з модульними крилами із вуглецевого волокна, розрахована на здійснення стрибків з висоти 30 тисяч футів (9150 метрів) на значній відстані від цілі, щоб літак не входив до зони протиповітряної оборони.
Розробка і випробування крила здійснює німецька фірма Elektroniksystem und Logistik und Draeger. Випробування мають бути завершені в 2006 році, і протягом 2007 року парашутна система буде доведена до готовності.
Схожа парашутна система вже є на озброєнні повітряно-десантних частин бундесверу з 2003 року, але вона дозволяє долати не більше 48 кілометрів. Парашутист з такою системою рухається абсолютно безшумно і вкрай скалдно фіксується радарами.
На наступному етапі в систему передбачається інтегрувати маленький турбореактивний двигун, який дасть змогу долати великі відстані не піддаючи парашутиста ризикам стрибків з висоти понад 9000 метрів.