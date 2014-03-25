Китай може зірвати план Microsoft поглинути Nokia
02:39, 25 березня 2014Наука та IT
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Поглинання "мобільного" підрозділу Nokia компанією Microsoft відклалося, як мінімум, до квітня.
Поглинання "мобільного" підрозділу Nokia компанією Microsoft відклалося / nokia.com
Перенесення термінів пов'язане з численними антимонопольними розслідуваннями в Азії, де держоргани затягнули розгляд законності угоди. пише ТСН.
Так, "зелене світло" ще не дав Китай, а в Індії йдуть розгляди щодо сплати податків одним із заводів Nokia.
Таким чином, як повідомляє сама Nokia, бюрократична тяганина відстрочила виконання угоди, яка повинна була здійснитися до кінця 1 кварталу.
Сама сума операції оцінюється в 5,4 мільярда євро і, за планами Microsoft, дозволить їй зайняти 15 % ринку гаджетів, збільшивши свої показники в 4 рази.
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