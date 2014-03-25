Китай може зірвати план Microsoft поглинути Nokia

Перенесення термінів пов'язане з численними антимонопольними розслідуваннями в Азії, де держоргани затягнули розгляд законності угоди. пише ТСН.

Так, "зелене світло" ще не дав Китай, а в Індії йдуть розгляди щодо сплати податків одним із заводів Nokia.

Таким чином, як повідомляє сама Nokia, бюрократична тяганина відстрочила виконання угоди, яка повинна була здійснитися до кінця 1 кварталу.

Сама сума операції оцінюється в 5,4 мільярда євро і, за планами Microsoft, дозволить їй зайняти 15 % ринку гаджетів, збільшивши свої показники в 4 рази.