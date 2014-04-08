Вчені виявили, що пустелі поглинають вуглекислий газ

Робота вчених дозволяє зрозуміти, яку роль аридні (пустельні і напівпустельні) екосистеми відіграють у вуглецевому балансі планети. Дослідження фінансувалося міністерством енергетики США та Національним науковим фондом. Робота опублікована в журналі Nature Climate Change Letter, пише Лента.ру.

Пустелі і напівпустелі займають значне місце в земній екосистемі. Досліджуючи шари землі в пустелі Мохаве на південно-заході США, фахівці виявили значне насичення ґрунту цих місць вуглецем. Як вважають вчені, природа цього вуглецю ─ атмосферна, що відкриває зовсім несподівану роль пустель у вуглецевому балансі Землі.

Автори дослідження вважають, що пустелі можуть взяти на себе значну частину навантаження від надлишкової частки вуглекислого газу в екосистемі. Це позитивно позначається на тепловому балансі планети. Експеримент не враховував вплив кліматичних змін, наприклад, коливання рівня опадів або підвищення температури.

Як зазначає один з авторів дослідження Девід Еванс, екосистеми не можуть «взяти» весь зайвий вуглець в атмосфері, але допомагають у цьому. В цілому, за словами Еванса, такого поглинання вуглекислого газу в атмосфері посушливих районів достатньо для обліку чотирьох-восьми відсотків від рівня сучасним викидів.

Сьогодні 11 відсотків поверхні суші зайнято пустелями. Найбільша з них ─ пустеля Сахара в Африці.