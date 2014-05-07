Росія і Іран почнуть співпрацю в космічній галузі

Згідно з укладеним контрактом російські ракети будуть виводити в космос супутники Ірану і навчати в підмосковному Зоряному містечку космонавтів ісламської республіки. Також Іран зацікавлений в покупці фотографій Землі з російських супутників, пише газета Известия, передає Лента.ру.

Джерело в Роскосмосі повідомив виданню, що договір був укладений в Тегерані ще 10 квітня. З боку Росії його підписав заступник керівника Федерального космічного агентства Анатолій Шилов, а від Ірану - виконуючий обов'язки голови Іранського космічного агентства Хамід Фазелі.Читайте такожКанада відмовилася запускати супутник з Байконура через ситуацію в Україні

За умовами договору Росія надасть Ірану фотографії Землі з російських супутників «Ресурс-ДК» і «Ресурс-П». Крім того, російські фахівці можуть допомогти партнерам у створенні власних систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), які здатні робити такі знімки.

Іран, який у минулому році заявив про закінчення роботи над першим в країні космічним кораблем, має намір готувати пілотів в російському Зоряному містечку. Цікаво, що там же підготовку перед відправкою на МКС проходять і американські астронавти, а значить у них є шанс зустрітися з іранськими колегами, повідомляє Лента.ру.