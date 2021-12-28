Загальна вартість проекту склала майже 1,5 млн грн.

У Харкові демонтують об'єкт "Скіфська спадщина", який став одним із проектів-переможців громадського бюджету Харкова на 2021 рік.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"Гроші, виділені на проект, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проекту не бачили. Такий "Стоунхендж" нам не потрібен", – повідомив міський голова.

Він додав, що людина, яка підписала документи про його встановлення, звільнена з посади.

За словами Терехова, місце облаштують, коли зрозуміють, що там можна зробити, щоб це дійсно мало гарний вигляд і подобалося людям.

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"Скіфська спадщина" – один із проектів-переможців громадського бюджету Харкова на 2021 рік. Список проектів - переможців депутати міськради затвердили на сесії 30 грудня 2020 року. Загальна вартість проекту – 1 482 680 гривень. Його автором є Євген Кулик.

"Для підвищення якості життя харків'ян, підвищення культури і туристичної привабливості міста Харкова в рамках цього проекту на прибудинкових територіях пропонується ініціатива по утворенню об'єктів, які імітують історичні. Зокрема, пропонується возведення виставково-освітнього об’єкту під назвою: "Скіфська спадщина", - йшлося у поясненні автора до проекту.

У соцмережах розкритикували встановлений на вул. Бібліка об’єкт, який назвали "харківським Стоунхенджем". Він складається із бетонних блоків, неакуратно складених у стовпи. Біля двох з них розташовані фігури, що нагадують скіфських кам’яних ідолів.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі пам’ятник Бандері взяли під цілодобову охорону.