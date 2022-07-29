Один з астероїдів наблизиться до нашої планети вже сьогодні, а другий - завтра.

Два астероїди розміром з хмарочос пролетять повз Землю найближчим часом.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, один астероїд максимально наблизиться до Землі вже сьогодні, 29 липня, а інший пронесеться повз нашу планету в суботу, 30 липня.

Перший астероїд, який отримав назву 2016 CZ31, рухається зі швидкістю 55618 км/год. За оцінками астрономів, він має ширину близько 122 метрів, що робить його розміром приблизно з 40-поверхову будівлю. За даними NASA, астероїд благополучно мине нашу планету на відстані близько 2,8 млн кілометрів, що більш ніж в сім разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем.

За даними NASA, цей космічний камінь наближається до Землі кожні кілька років, а наступне зближення заплановано на січень 2028 року.

У суботу, 30 липня, повз нашу планету пролетить другий, ще більший астероїд, хоча і на більшій відстані від Землі. Цей астероїд, названий 2013 CU83, має діаметр приблизно 183 метри й пролетить на відстані близько 6,9 млн кілометрів від Землі, що приблизно в 18 разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем.

Цей колосальний космічний камінь рухається зі швидкістю 21168 км/год.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Хаббл сфотографував далеку галактику в сузір'ї Журавля.

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