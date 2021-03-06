Робот проїхав по поверхні Марса перші кілька метрів, відмінно реагуючи на команди творців.

Марсохід Perseverance ("Наполегливість") вперше проїхався по поверхні Марса.

Про це повідомляється на сторінці Місії марсохода в Twitter.

Апарат проїхав по поверхні "Червоної планети" близько п'яти метрів.

"Зараз відбувся мій перший тест-драйв на Марсі, пройдено близько п'яти метрів. Ви дивитеся на початок слідів від моїх коліс. Ще багато чого належить зробити", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в NASA, загальний час поїздки робота склав 33 хвилини. За цей час він подолав 6,5 метра: 4 метри вперед і ще 2,5 після розвороту на 150 градусів.

Так вчені протестували обладнання марсохода для подальшого калібрування його систем. За даними NASA, апарат відмінно реагував на команди творців.

"Наша перша поїздка пройшла неймовірно добре. (...) Ви можете побачити сліди коліс, які ми залишили на Марсі. Я не думаю, що коли-небудь була така щаслива бачити сліди коліс, а я бачила їх багато", - розповіла співробітниця Лабораторії реактивного руху NASA Анаіс Заріф'ян.

Протягом наступного марсіанського року (687 земних днів) робот має об'їхати близько 15 км. Його гранична швидкість пересування становить близько 200 метрів на добу.

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Вчені сподіваються, що робот зможе досягти кількох скельних утворень у кратері Езеро, де могли залишитися сліди біологічної активності, які їх особливо цікавлять, пише BBC.

Серед них є місце, яке на супутникових знімках виглядає як колишня дельта - структура, що утворилася з мулу й піску, нанесених річкою при впаданні до водойми.

Передбачається, що на місці кратера кілька мільярдів років тому було озеро.

Перш ніж відправитися на пошуки, Perseverance проведе експериментальний запуск невеликого вертольота, який був доставлений з ним із Землі.

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Наступні кілька тижнів марсохід буде здійснювати невеликі поїздки в пошуках відповідного місця для запуску вертольота і повертатися на колишнє місце стоянки.

Марсохід Perseverance: що відомо

19 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.

Після успішного приземлення марсохід приступив до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: Олександр Топчій