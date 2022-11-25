Ці знімки кратера варто побачити.

Космічний корабель "Оріон" максимально наблизився до Місяця і зробив неймовірні фото. На чорно-білих знімках можна побачити кратер.

Як передавати у NASA, знімки були зроблені на шостий день місії "Артеміда". Корабель "Оріон" зробив знімки Місяця з відстані в 128 кілометрів.

"Фото зроблено з використанням оптичної навігаційної системи "Оріона", яка відобразила чорно-білі зображення Землі і місяця в різних фазах і відстанях. Ця життєво важлива технологія на льотному випробуванні "Артеміди I" допоможе довести свою ефективність для майбутніх місій з екіпажем", - зазначили вчені.

Відео дня

На першому фото вдалося зафіксувати поверхні Місяця з кратерами різних розмірів, розташованих на її поверхні. Друге зображення дозволяє побачити поверхню з більш близької відстані.

NASA на Місяці

22 листопада стало відомо, що космічна капсула NASA Orion успішно здійснила політ на місяць вперше за 50 років. Востаннє програма Apollo виконала це завдання в 1969 році.

Після цього NASA показало, як виглядає" Захід Сонця " Землі з космосу.

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