Супутник скануватиме планету двічі на 21 день. У своїй роботі він використовує передові технології.

Американсько-французький супутник, запущений в космос, проведе перше глобальне зондування водної поверхні Землі.

Супутник для вивчення топографії поверхневих вод і океанів використовує передові технології мікрохвильових радарів для проведення вимірювань океанів, озер, водосховищ і річок з високою роздільною здатністю на 90% площі Землі, передає Reuters.

Супутник буде сканувати планету принаймні двічі на 21 день. Зібрані дані використають для вдосконалення моделей циркуляції океанів, поліпшення прогнозів погоди і зміни клімату і допомоги в управлінні запасами прісної води в країнах, схильних до частих посух.

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Одним з головних завдань місії є вивчення, як океани поглинають атмосферне тепло і вуглекислий газ в процесі природного регулювання глобальної температури і допомагає мінімізувати зміни клімату.

Скануючи моря з орбіти, супутник точно виміряє тонкі відмінності у висоті поверхонь вод в районі невеликих течій і вихорів, де, як вважають вчені, відбувається значна частина поглинання тепла і вуглекислого газу океанами.

Розуміння механізму, за допомогою якого це відбувається, відповість на важливе питання що саме є переломним моментом, коли океани починають не поглинати тепло, а виділяти його назад в атмосферу, таким чином посилюючи глобальне потепління.

Здатність супутника розрізняти дрібні особливості поверхні води допоможе вивчати вплив підвищення рівня океану на прибережні райони.

Основний радар супутника працює в так званому Ка-діапазоні мікрохвильового спектра, що дозволяє йому працювати крізь хмари і темряву, переглядаючи широкі ділянки земної поверхні. Це дозволяє вченим охоплювати великі географічні території швидше, ніж раніше.

Якщо в роботі не буде збоїв, то супутник почне надсилати дані через кілька місяців.

Дослідження космосу

Раніше вченим за допомогою телескопа "Хаббл" вдалося отримати знімок незвичайної галактики, який в подальшому допоможе зрозуміти, як формувався ранній Всесвіт.

Також вчені за допомогою телескопа "Хаббл" заглянули в "серце" гігантського скупчення зірок в нашій галактиці. А ще сфотографували галактику SMC, яку можна побачити з Землі.

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