Схоже, цей метал не такий уже й загадковий.

Легендарний метал орихалк, згадка про який зустрічається в стародавніх текстах, виявляється, не така вже й вигадка. Вченим, схоже, вдалося розгадати секрет орихалка, виявивши зливки із цим металом у Середземному морі, пише IfScience.

Назва орихалка походить від грецького "гірська мідь". Одна з найяскравіших згадок про нього трапляється в легенді про Атлантиду Платона, де він описується як "більш дорогоцінний [...], ніж будь-що, крім золота". У діалозі під назвою "Критій" розповідається, як міфічна цитадель Атлантиди була оздоблена стінами, колонами і підлогами, покритими орихалком, що надавало будівлі "червоного відтінку".

Цей метал також згадується в деяких інших стародавніх текстах, зокрема в працях Цицерона і Плінія Старшого, написаних у I столітті нашої ери.

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Через згадки про його червонуватий відтінок вчені вважали, що орихалк може бути різновидом латуні - сплаву міді та цинку. Однак сучасні археологічні знахідки проливають світло на його точний склад, йдеться у статті.

Так, у 2014 році дайвер виявив 40 злитків металевого сплаву в Середземному морі біля берегів давньогрецького міста Гела на сучасній Сицилії. Подальші дослідження, проведені місцевою владою 2016 року, виявили ще 47 злитків усього за 10 метрів від першої знахідки. Виявилося, що обидві схованки зі злитками належать одному й тому самому кораблю, який затонув близько 2 500 років тому.

Металеві злитки виявилися мідно-цинковим сплавом, що дає змогу припустити, що це і був стародавній орихалк.

Вчені також вважають, що знайшли докази існування орихалка в давньоримських монетах. Більшість монет цієї епохи були зроблені із золота, срібла, бронзи або міді. Однак дослідження 2019 року за допомогою скануючого електронного мікроскопа показало, що деякі монети, викарбувані після реформ Августа (23 р. до н.е.) і Нерона (63-64 рр. н.е.), складалися з мідно-цинкового сплаву із вмістом цинку до 30 відсотків.

Таким чином, найімовірніше, "орихалк" - це стародавній термін, який використовується для опису певного типу латуні - класу сплавів, що містять мідь і цинк як основні компоненти.

Раніше вчені знайшли глибокі "затонулі світи" в мантії Землі під Тихим океаном. Це місця, де, найімовірніше, опинилися стародавні тектонічні плити, що колись затягнулися під поверхню.

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