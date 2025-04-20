Кілька роботів бігли в кросівках, один був у боксерських рукавичках.

У Пекіні провели напівмарафон за участю людиноподібних роботів і людей. Загалом у забігу брали участь два десятки роботів.

Робот-переможець на ім'я Tiangong Ultra пробіг 21 км за 2 години 40 хвилин. Він був більш ніж удвічі повільнішим, ніж людина-переможець (1 година 2 хвилини). Інші роботи виявилися ще менш успішними, пише Reuters.

Зазначається, що роботи вже брали участь у марафонах, але це вперше, коли вони змагалися з людьми на такій дистанції. Примітно, що на маршруті були підйоми, повороти і нерівні ділянки.

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Деякі роботи змогли добігти до фінішу, а деякі мали труднощі від самого старту. Зокрема, один робот упав на стартовій лінії та полежав трохи, а потім встав і побіг далі. Ще один пробіг кілька метрів і врізався в огорожу та збив свою людину-оператора.

Усі роботи, випущені китайськими компаніями, були найрізноманітніших форм і розмірів: одні нижче 120 см, інші - зростом до 180 см.

Одна з компаній навіть хвалилася, що її витвір має вигляд майже як реальна жінка і вміє підморгувати та посміхатися.

Кілька роботів бігли в кросівках, один був у боксерських рукавичках, а ще один носив червону пов'язку з написом китайською: "Приречений на перемогу".

Компанії тестували роботів кілька тижнів, а на змагання механічні бігуни прибули разом зі своїми людинотренерами. Видання зазначило, що з огляду на необхідність в інженерних та навігаційних командах, забіг нагадував автоперегони.

Що відомо про робота-переможця