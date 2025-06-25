Артефакт у формі півмісяця завдовжки близько 72 сантиметрів було знайдено в печері Облазова на півдні Польщі.

Незвичайний бумеранг із бивня мамонта виявили в печері в Польщі. Він має вік 40 000 років, що робить його першим у Європі зразком цього складного інструменту і, можливо, найдавнішим бумерангом у світі. Про це пише Live Science.

"Цей предмет зі слонової кістки має всі риси бумерангів, які використовуються аборигенами Квінсленда сьогодні. Його дугоподібна форма, плоско-опуклий поперечний переріз і розміри відповідають бумерангам Квінсленда, що не повертаються до метальника", - повідомив співавтор дослідження Павел Вальде-Новак, археолог з Ягеллонського університету в Кракові.

Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, показало, що вигнуті метальні інструменти були винайдені в Європі набагато раніше, ніж передбачалося.

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Зазначається, що артефакт у формі півмісяця завдовжки близько 72 сантиметрів був знайдений у печері Облазова на півдні Польщі 40 років тому разом із людськими кістками, підвісками з лисячих іклів і кам'яними лезами, всі вкриті червоною охрою. Вальде-Новак і колеги опублікували свої оригінальні висновки 1987 року, припустивши, що печеру час від часу використовували неандертальці і ранні люди в періоди середнього і верхнього палеоліту (від 300 000 до 12 000 років тому).

Важливо, що верхній палеоліт (від 50 000 до 12 000 років тому) є ключовим періодом в історії людства, оскільки люди винаходили нові форми інструментів, печерного мистецтва та особистих прикрас. А в печері Облазова Вальде-Новак побачила чітку різницю між знахідками, покритими вохрою, і більш ранніми артефактами на тому ж місці. Вальде-Новак сказав:

"На мою думку, це абсолютно чіткий доказ поведінки, невідомої нам, практик ранніх Homo sapiens, які різко контрастують з усім, що ми знайшли в глибших культурних шарах в Облазовій, шарах, залишених неандертальцями".

Для того, щоб краще зрозуміти хронологію печери Облазова, 1996 року дослідники провели аналіз вуглецю-14 органічних решток, виявлених у печері, включно з бумерангом зі слонової кістки. Однак, у віці 18 000 років бумеранг виявився "несподівано молодим", що викликало побоювання, що результати були спотворені забрудненням від клею або консерваційного матеріалу.

Важливо, що свідоцтва класичних бумерангів і метальних палиць аборигенів датуються щонайменше 20 000 років: їх часто використовували для полювання, бійки або риття. Але люди в усьому світі виготовляли метальні палиці, включно з одним дуже раннім зразком із північної Німеччини, датованим 300 000 років.

В аналізі знахідок із печери Облазова дослідники провели ДНК і радіовуглецевий аналіз людської фаланги пальця з шару бумеранга і визначили, що ця людина жила принаймні 31 000 років тому. Дослідники також проаналізували дюжину кісток тварин, але не сам бумеранг, щоб уникнути подальшого пошкодження цього вельми значущого артефакту.

Група кісток тварин, знайдених у тому ж шарі, що й бумеранг, датується приблизно 41 500 років тому. З огляду на цю серію радіовуглецевих датувань і глибину кісток у шарі, дослідники створили статистичну модель для дати бумеранга. Вони виявили, що він безумовно був виготовлений понад 35 000 років тому і що, найімовірніше, він був вирізаний між 42 365 і 39 355 роками тому.

Дослідники позиціонують бумеранг "як потенційно один із найдавніших зразків у Європі, а можливо, і в світі, тим самим проливаючи світло як на технічні навички, так і на когнітивні досягнення Homo sapiens у виготовленні цих складних інструментів".

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