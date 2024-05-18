Учені стверджують, що знайшли свідчення "сфер Дайсона" - надпросунутої інопланетної технології, яка дозволяє використовувати енергію сонць і чорних дір.

Учені стверджують, що виявили в галактиці Чумацький Шлях сім зірок, які демонструють аномальне інфрачервоне випромінювання, що вказує на ознаки давно передбачуваної інопланетної технології отримання енергії.

Як пише Independent, це мегаструктури, звані "сферами Дайсона", які могли б побудувати тільки надзвичайно технологічно розвинені цивілізації, і призначені для отримання енергії від зірок.

Проєкт під назвою Гефест, названий на честь грецького бога вогню і металургії, дозволив дослідникам відкрити новий спосіб пошуку ознак генерації інопланетної енергії.

Відео дня

Як ідеться в статті, вчені проаналізували дані астрономічних досліджень Gaia DR3, 2MASS і WISE, щоб виявити "кандидатів" для "сфер Дайсона" в Чумацькому Шляху.

Для їх виявлення було розроблено спеціальну програму, спрямовану на виявлення джерел, що демонструють аномальне перевищення інфрачервоного випромінювання, яке не можна віднести до жодного з відомих природних джерел такого випромінювання.

Проаналізувавши дані з приблизно п'яти мільйонів джерел, дослідники склали каталог потенційних сфер Дайсона. З цих п'яти мільйонів дослідники зупинилися на семи як на потенційних сферах Дайсона.

"Ми виявили сім видимих М-карликів, які демонструють інфрачервоний надлишок неясної природи, що сумісний з нашими моделями сфери Дайсона", - пишуть вони.

Водночас наголошується, що для розкриття справжньої природи цих джерел, безумовно, необхідні додаткові аналізи.

Що таке "Сфери Дайсона"

Поняття "Сфери Дайсона" вперше запропонував фізик Фрімен Дж. Дайсон 1960 року. Він припустив, що оболонка або рій об'єктів може оточувати зірку, фіксуючи її вихідну потужність для технологічного використання. Пошуки таких техносигнатур, що вказують на існування розумного життя, були головною темою для вчених, які прагнуть виявити докази існування цивілізацій за межами Землі.

Новини астрономії

Раніше астрономи виявили невідоме джерело пилу у Всесвіті - особливий тип наднової, що взаємодіє з газом зі свого оточення.

Також повідомлялося, що вчені виявили найстарішу чорну діру, що утворилася всього через 470 млн років після Великого вибуху. Результати підтверджують теорії про те, що надмасивні чорні діри існували на зорі Всесвіту. Враховуючи, що Всесвіту 13,7 млрд років, вік цієї чорної діри становить 13,2 млрд років.

Вас також можуть зацікавити новини: