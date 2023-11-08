Науковці виявили найстарішу чорну діру, яка утворилася вже через 470 млн років після Великого вибуху.

Науковці виявили найстарішу чорну діру, що утворилася всього через 470 млн років після Великого вибуху.

Ці результати підтверджують теорії про те, що надмасивні чорні діри існували на зорі Всесвіту. Враховуючи, що Всесвіту 13,7 млрд років, вік цієї чорної діри становить 13,2 млрд років, пише Abcnews. Ще більш вражаючим для науковців є те, що ця чорна діра величезна - в 10 разів більша, ніж чорна діра в Чумацькому Шляху.

Дослідники вважають, що ця чорна діра утворилася з колосальних хмар газу, які впали в сусідній галактиці з зірками. Дві галактики злилися, і чорна діра взяла верх.

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За словами Пріямвади Натараджани науковиці з Єльського університету, той факт, що телескоп Чандра виявив її за допомогою рентгенівських променів, "без сумніву, підтверджує, що це чорна діра". "Цей об'єкт вважається квазаром, оскільки він активно росте, а газ сліпуче яскравий", - пояснила вона.

"Я вважаю дивним, що Чандра може робити такі дивовижні відкриття через 24 роки після свого запуску", - прокоментував провідний автор дослідження Акос Богдан з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Чорна діра

Астрономи виявили невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху, вивчивши, як вона впливає на рух сусідньої зірки. Знайдена чорна діра знаходиться в розсіяному зоряному скупченні NGC 1850 в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані приблизно 160 тис. світлових років від сонця.

Ще були оприлюднені неймовірні нові зображення, отримані NASA, які показують гігантську чорну діру, вбиваючу величезну зірку.

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