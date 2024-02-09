Міжнародна команда астрономів виявила раніше невідоме джерело пилу у Всесвіті - особливий тип наднової, що взаємодіє з газом з її оточення.

Зоряний пил, також відомий як космічний пил, утворює будівельні блоки скелястих планет, таких як Земля, і навіть самого життя. Але одне з найбільших питань, яке виникає у дослідників, - це те, які зірки утворюють пил і як, пише Independent.

Зараз міжнародна команда астрономів виявила раніше невідоме джерело пилу у Всесвіті - особливий тип наднової, що взаємодіє з газом зі свого оточення.

Наднові - це величезні вибухи в космосі, які відбуваються на завершальних стадіях життя деяких зірок. Вибух типу Ia, який є предметом дослідження, відбувається в подвійній зоряній системі.

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Згідно з дослідженням, ударна хвиля, спричинена вибухом цієї наднової, врізається в матеріал, раніше викинутий однією або обома зірками, створюючи новий космічний пил.

Дослідники кажуть, що, спостерігаючи за цією надновою протягом перших трьох років після вибуху, вона знаходиться в спіральній галактиці приблизно за 300 мільйонів світлових років і є однією з найбільш плідних наднових, що виробляють пил, коли-небудь зафіксованих.

До цих пір дослідники зосереджували свої пошуки цих так званих пилових заводів на наднових типу II, масивних зірках, які вибухають наприкінці свого короткого життя в процесі, відомому як колапс ядра.

Професор Хейлі Гомес, керівник школи фізики та астрономії Кардіффського університету та один із співавторів дослідження, сказала: "У цій роботі дослідники з усього світу використовували кілька телескопів, які могли шукати як видиме, так і інфрачервоне світло, для моніторингу рідкісного типу астрономічної події, яка відбувається, коли вибухає дуже стара, мертва зірка з трохи більш масивною і молодою зіркою-компаньйоном. Титанічна ударна хвиля вибуху врізається в матеріал, раніше викинутий однією або обома зірками, і цей "удар" призвів до створення нової порції космічного пилу. Хоча це рідкість, кількість космічного пилу, яку ми виявили після цього вибуху, набагато більша, ніж спостерігалося в інших зоряних подіях за такий короткий час".

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, зосереджується на надновій типу Ia під назвою SN2018evt.

"Наше нове дослідження SN2018evt показує, що лише через 1041 день після вибуху утворилася величезна кількість космічного пилу, еквівалентна 1% маси нашого Сонця. Це може дати пояснення великій кількості пилу, яку ми бачимо в цих дивних еліптичних галактиках", - сказав професор Гомес.

Дослідники спостерігали за SN2018evt протягом трьох років, використовуючи комбінацію космічних телескопів, включаючи місії НАСА "Спітцер" і NEOWISE, а також наземні об'єкти, такі як глобальна мережа телескопів обсерваторії Лас-Кумбре, а також інші в Китаї, Південній Америці та Австралії.

Спостерігаючи за надновою, дослідники помітили, що її світло почало тьмяніти в довжинах хвиль, видимих нашими очима, а потім почало світитися яскравіше в інфрачервоному світлі – явна ознака утворення пилу.

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