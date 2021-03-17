Міжпланетна автоматична станція Јипо на орбіті Юпітера розкрила таємницю можливого походження полярних «світлових шоу» в атмосфері планети.
Читайте такожHubble сфотографував унікальну туманність (фото)Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA з посиланням на публікацію в журналі AGU Advances, пише Liga.net.
Так звані ранкові бурі вперше виявили орбітальним телескопом «Хаббл» у 1994 році. Вони являють собою короткочасне, але інтенсивне підвищення яскравості та розширення головного аврорального овалу Юпітера – довгастої світлової завіси навколо обох полюсів.
Тепер дослідники дізналися, що ці бурі зароджуються на прихованій для спостерігача на Землі стороні.
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