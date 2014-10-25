Сьогодні в Києві відкривається Міжнародний кінофестиваль «Молодість»

Сьогодні, 25 жовтня, в Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться урочиста церемонія відкриття 44-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Як повідомляє офіційний сайт кінофестивалю, МКФ «Молодість» триватиме в Києві з 25 жовтня по 2 листопада.

Фільмом-відкриттям стане драма «Три серця» французького режисера Бенуа Жако (Франція-Німеччина-Бельгія, 2014). У головних ролях – Бенуа Поельвоорд, Шарлотта Ґенсбур, К’яра Мастроянні, Катрін Деньов. Прем'єра стрічки відбулася у рамках Венеційського кінофестивалю цього року.

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