На кінофестивалі у Варшаві покажуть три українських фільми - Держкіно



Про це УНІАН повідомили в Державному агентстві України з питань кіно.

10 жовтня розпочався ювілейний, 30-й Варшавський кінофестиваль, у рамках якого вперше за історію кінофестивалю, українському кіно будуть присвячені окремі події кіноринку CentEast.

Фільм Олеся Саніна «Поводир» є учасником головного міжнародного конкурсу. Це міжнародна прем’єра фільму.

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У рамках «Конкурсу 1-2» відбудеться польська прем’єра «Племені» Мирослава Слабошпицького.

Третій український фільм на фестивалі у Варшаві - романтична драма Нани Джорджадзе «Моя русалка, моя Лореляй».

17 жовтня пройде круглий стіл за участі голови Держкіно Пилипа Іллєнка.

Також у секції Work-in-progress разом з Держкіно України буде представлений проект «Урсус», копродукція України, Грузії, Болгарії та Німеччини, (мажоритарне) виробництво української компанії Fresh Production.