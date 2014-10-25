Військові на Донбасі напередодні виборів посилили антитерористичні заходи

Напередодні виборів до Верховної Ради України підрозділи сил Антитерористичної операції переведені на посилений режим несення служби.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

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За його словами, на визволених територія Донбасу правоохоронці та представники спецслужб «посилили антитерористичні заходи, щоб завтра усі громадяни України змогли спокійно проголосувати».

«Зокрема, у населених пунктах Донеччини відкриються виборчі дільниці, де зможуть віддати свій голос близько 1,5 млн. мешканців області. Безпеку громадянам та гарантії невтручання у процес волевиявлення буде забезпечено на всіх етапах – під час голосування, підрахунку голосів та перевезення бюлетенів з виборчих дільниць до окружних виборчих комісій». – запевнив Лисенко.