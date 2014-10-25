Парламентські вибори не відбудуться в 15 округах Донбасу

Позачергові парламентські вибори, які відбудуться 26 жовтня, не проводитимуться в дев'яти з 21 округів у Донецькій області і в шести з 11 округів Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані щодо передачі бюлетенів ОВК станом на сьогоднішній день, які розміщені на офіційному сайті комісії.

Зокрема, бюлетені для голосування у Донецькій області не передані в такі округи: №№ 41, 42, 43 та 44 (розташовані в місті Донецьку), № 51 з центром у місті Горлівка, № 54 з центром у місті Шахтарськ, №№ 55 та 56, які знаходяться у місті Макіївка та № 61. У Луганській області бюлетені не передані в такі округи: №№ 104 та 105 (розташовані у Луганську), №108 (Красний Луч), №109 (Краснодон), №110 (Алчевськ) та № 111 (Старобешеве).

Читайте такожВ Україні сьогодні "день тиші" перед виборами Також, згідно з даними ЦВК, для проведення парламентських виборів було створено 213 виборчих округів, з яких 21 в Донецькій та 11 в Луганській областях.

Відповідно до закону про статус тимчасово окупованих територій, у Криму і Севастополі, на території яких розташовано 12 мажоритарних округів, вибори не проводитимуться.

Таким чином, з 225 округів вибори не проводитимуться у 27 округах.