У Авакова вирішили оголосити у розшук ватажків бойовиків

Осіб, причетних до створення не передбачених законами України збройних формувань, які діють на території Луганської та Донецької областей, невдовзі буде оголошено у розшук.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"На сьогодні вже повідомлено про підозру чотирнадцятьом особам, причетним до створення, керівництва та активної участі у складі незаконних воєнізованих формувань", - йдеться у повідомленні.

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Члени цих груп вчиняли напади та терористичні акти на підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ України, що проводять Антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

На даний час вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються всі особи, що причетні до злочинної діяльності зазначеного незаконного об'єднання та інші факти вчинення кримінальних правопорушень. Досудове слідство триває.