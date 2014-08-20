Донецька міліція відкрила справу за фактом створення в місті незаконних збройних формувань
Донецьке міське управління міліції відкрило кримінальне провадження за фактом створення в місті незаконних озброєних воєнізованих формувань.
Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що слідчим відділом Донецького ГУ відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формуванні) КК України за фактом незаконних дій організованого на території м. Донецька незаконного збройного формування, члени якого вчиняють тяжкі і особливо тяжкі кримінальні правопорушення екстремістського характеру.
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У числі цих кримінальних правопорушень:
участь у бойових діях проти військових, які проводять антитерористичну операцію;
озброєні напади на підприємства, установи, організації і окремих осіб;
збройні напади на військові частини, розташовані на території області;
викрадення зброї, організація контрабанди та збут вогнепальної зброї і боєприпасів;
організація незаконних блокпостів;
незаконне захоплення і позбавлення волі громадян, за звільнення яких отримують грошові кошти, а також участь в інших протиправних діяннях.
За місцем проживання фігурантів зберігають вогнепальну зброю, боєприпаси, інші заборонені предмети, зазначено в повідомленні.