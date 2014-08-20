Донецька міліція відкрила справу за фактом створення в місті незаконних збройних формувань

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що слідчим відділом Донецького ГУ відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формуванні) КК України за фактом незаконних дій організованого на території м. Донецька незаконного збройного формування, члени якого вчиняють тяжкі і особливо тяжкі кримінальні правопорушення екстремістського характеру.

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У числі цих кримінальних правопорушень:

участь у бойових діях проти військових, які проводять антитерористичну операцію;

озброєні напади на підприємства, установи, організації і окремих осіб;

збройні напади на військові частини, розташовані на території області;

викрадення зброї, організація контрабанди та збут вогнепальної зброї і боєприпасів;

організація незаконних блокпостів;

незаконне захоплення і позбавлення волі громадян, за звільнення яких отримують грошові кошти, а також участь в інших протиправних діяннях.

За місцем проживання фігурантів зберігають вогнепальну зброю, боєприпаси, інші заборонені предмети, зазначено в повідомленні.