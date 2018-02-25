Відомий актор Жан Рено приїхав в Карпати, щоб знятись в українському фільмі (фото)

У фільмі зіграють українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

До України приїхав всесвітньо відомий французький актор Жан Рено. Він прибув у Карпати. Де мають знімати україно-французький фільм "Останній крок", де Рено грає головну роль.

Про це написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook.

"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі "Останній крок". Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", – зазначив він.

Читайте такожNational Geographic покаже документальний фільм про катастрофу MH17"Останній крок" – це розповідь на межі психологічного трилера та фільму-ініціації, між вчорашнім та сьогоденним, де кожен елемент підкреслюється та посилюється ретроспективою.

У фільмі зіграють українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші. Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), Києві, Нью-Йорку та Канаді. Стрічка має вийти на широкі екрани у 2019 році.

Довідка УНІАН. Жан Рено - французький актор іспанського походження. Він знявся у близько 60 фільмах. Найвідоміші з них це "Леон", "Прибульці в Америці", "Багряні ріки", "Шеф" та багато інших.