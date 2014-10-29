В Донецьку закликають кип'ятити воду не менше 5 хвилин
21:42, 29 жовтня 2014Суспільство
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У Донецьку в даний час зберігається спокійна обстановка.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Також повідомили, що збоїв в роботі комунальних служб і руху громадського транспорту в Донецьку немає.
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В повідомленні також нагадали жителям міста, що у зв`язку з частими ремонтами водопроводу через пошкодження його бойовими діями, споживачам потрібно обов`язково кип`ятити водопровідну воду не менше 5-7 хвилин, і тільки потім вона повністю придатна для вживання в їжу.
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