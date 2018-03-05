Світлана Лобода чекає дитину від соліста Rammstein - ЗМІ

Світлані Лободі зараз 35 років, у неї вже є дочка - 6-річна Єва. Тілю Ліндеману - 57, він тричі був одружений і має двох дорослих дочок.

Співачка Світлана Лобода стане мамою вдруге — зараз вона перебуває на сьомому місяці вагітності. Батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман.

Про це повідомляє Telegram-канал SUPER.

Про їх близькі відносини вже писали у ЗМІ, у липні минулого року, коли Ліндеманн активно залицявся до Світлани на музичному фестивалі "Жара" в Баку. На вечірках вони сиділи разом і музикант, не соромлячись камер, цілував і обіймав опальну українську співачку. Також вони сходили разом у кіно.

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Як виявилося, легкий літній флірт отримав продовження — після поїздки в Баку Світлана і Тіль продовжили зустрічатися, але вже в таємниці від усіх. А останнім часом найбільш допитливі фанати помітили зміни у зовнішньому вигляді Лободи — її округлі форми. З обізнаних джерел SUPER стало відомо, що дитина має з'явитися на світ в кінці травня цього року, а Лобода вирішила народжувати в Лос-Анджелесі, куди незабаром вирушає, щоб у спокої провести останні місяці вагітності. До речі, всі натяки на близький зв'язок з німецьким музикантом артистка в розмовах з журналістами заперечує.

Світлані Лободі зараз 35 років, у неї вже є дочка — 6-річна Єва. Тілю Ліндеману — 57, він тричі був одружений і має двох дорослих дочок. Останній його роман з німецькою актрисою Софією Томалою закінчився розривом.

Як повідомляє УНІАН, Лобода похвалилася найпрестижнішою українською премією.