На честь дня народження Шевченка плату за проїзд у метро змінять на вірші

Проїхатися на метро безкоштовно, прочитавши вірш Кобзаря, можна буде на двох станціях київського метрополітену.

У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, скористатися столичним метрополітеном можна буде безкоштовно. Платою за проїзд стане декламування вірша Кобзаря.

Як повідомляється на офіційній сторінці у Facebook київського метрополітену, проїхатися безкоштовно можна буде лише з двох станцій: "Майдан Незалежності" та "Тараса Шевченка".

"Тільки 9 березня! До Дня народження Кобзаря! Хвилина слави для всіх, хто зубрив "Катерину" чи щороку розказував "Заповіт" на звітних концертах у школі. Безкоштовний прохід за вірш Тараса Григоровича!", - йдеться у повідомленні.

Прочитати вірші можна буде біля контролерів з 10.00 до 11.30 на станції "Тараса Шевченка" та 12.00 до 15.00 на станції "Майдан Незалежності".

Як повідомляв УНІАН, посли десятка держав розписали писанку рядками з творів Тараса Шевченка.