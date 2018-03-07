Посли десятка держав розписали писанку рядками з творів Тараса Шевченка (відео)
12:05, 07 березня 2018Суспільство
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Спершу писанку прикрасили картинами Шевченка та петриківським розписом студенти столичного університету.
Посли десятка держав розписали писанку рядками з творів Тараса Шевченка.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Житомирі презентували нецензурований «Кобзар» Шевченка, виданий скрипниківкоюСпершу писанку прикрасили картинами Шевченка та петриківським розписом студенти столичного університету. На ньому ж написали рядки "Заповіту" шістьма офіційними мовами ООН.
А от представники держав та українські діячі додали писанці побажання, а на відео записали знаменитий вірш Кобзаря українською та своїми мовами.
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