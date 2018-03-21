Несподіване зізнання: учасник Євробачення-2017 зробив цікаву пропозицію Тіні Кароль

Женя Галич із O. Torvald зізнався в любові до творчості Тіни Кароль і запропонував співпрацю.

Лідер O.Torvald Женя Галич звернувся до співачки Тіни Кароль з несподіваною пропозицією.

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Так, в ефірі "Радіо НВ" рок-музикант зізнався, що хотів би записати пісню разом з Тіною, передає Styler. "Тіна, здрастуйте. Мене звати Женя, я з групи O. Torvald. На жаль для інших і на щастя для себе, я був представником країни на Євробаченні. Також як і ви. Оскільки ми так близькі один до одного і у нас є спільні точки дотику, я б дуже хотів з вами записати дует", - заявив Галич.

"Я практично всі їх знаю напам'ять. Ось, наприклад, "Выше облаков", "Show me your love", "Пупсик" - всі ці пісні в моєму плей-листі", - сказав рокер.

Галич висловив впевненість, що результатом такої спільної роботи будуть пишатися покоління українців. "Зверніть на мене увагу, Тін. Ми зробимо супертрек, яким будуть пишатися покоління", - впевнено підсумував Галич.