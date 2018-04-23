Євробачення-2018: перший учасник від України оцінив шанси Melovin у Португалії

Народний артист України Олександр Пономарьов не вважає, що пісня Melovin стане хітом Євробачення.

Конкурсна пісня учасника від України Melovin "Under навряд чи стане хітом Євробачення, але варто сподіватися, що в Португалії звернуть увагу на харизму і артистичність виконавця.

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Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив народний артист і перший представник України на конкурсі Олександр Пономарьов.

"Дуже своєрідна пісня, я не любитель таких. Не думаю, що це буде мегахіт, але сподіваюся, що його помітять, що помітять його образ, харизматичність, і хай дасть йому Бог добре заспівати, не перенервувати", - зазначив Пономарьов.

Робити прогнози співак не береться, за словами Пономарьова, "Євробачення" - своєрідне непередбачуване казино, козирем у якому є хіт.

Олександр Пономарьов вперше представив Україну на конкурсі Євробачення в 2003 році, який проходив у Ризі. З піснею "Hasta La Vista, Baby" український артист зайняв 14 місце з 26.