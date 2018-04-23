Зіркові тренери і українці назвали фаворитів: хто пройшов у фінал популярного шоу "Голос країни" (відео)

Фіналістів "Голос країни" визначили глядачі шляхом телефонного і смс-голосування та тренери команд, які також змогли оцінити виступи своїх підопічних, розділивши між ними 100% свого голосу.

Відбувся півфінал восьмого сезону вокального шоу "Голос країни", за результатами якого визначилася четвірка фіналістів. Читайте також"Голос країни": екс-Борис Апрель Зіанджа покинула шоу після першого прямого ефіру Так, за результатами голосів зіркових тренерів і українців у фінал вокального проекту пройшли Андрій Рибарчук (команда Тіни Кароль), Србуї Саргсян (команда Потапа), Ганна Трінчер (команда Джамали) і Альона Луценко (команда Бабкіна). Фіналістів визначили глядачі шляхом телефонного і смс-голосування та тренери команд, які також змогли оцінити виступи своїх підопічних, розділивши між ними 100% свого голосу.

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